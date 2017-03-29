اهتمت صحيفة “الموندو” الإسبانية، بإعلان البيت الأبيض أن نجل ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جاريد كوشنر، يدلى بشهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى التى تحقق فى احتمال تدخل موسكو فى الانتخابات الرئاسية، واصدر ت إن “المعركة السياسية والقانونية التى أثارتها العلاقة المحتملة بين دونالد ترامب وروسيا تلتف حول رقبة ترامب، وطالت المحيط الأكثر حميمية للرئيس الأمريكى، وهى عائلته”.

وأشارت الصحيفة إلى أن فضيحة التجسس الروسية طالت محيط دونالد ترامب الأكثر حميمية، مضيفة أن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ستستدعى جاريد كوشنر، “نجل الرئيس الأمريكى، والعضو النشيط فى فريقه ورجل ثقته”.

وأظهر ت الصحيفة أن اجتماعات أعضاء فريق ترامب مع مسئولين فى الكرملين تسبب لحد الآن فى استاصدر ة مستشار التأمين القومى مايكل فلين، وفى اتهامات بهذا الخصوص، لكاتب الدولة لشئون العدل جيف سيسيونس.

وأكد ترامب على تويتر أن “قصة ترامب وروسيا خدعة”، داعيا أعضاء الكونجرس إلى التركيز بدلا من ذلك على منافسته الديموقراطية فى الانتخابات وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، وخلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا نفذت حملة واسعة هدفها مساعدة ترامب على الفوز بالرئاسة.

وإلى جانب التحقيقات فى مجلسى النواب والشيوخ، يواجه الرئيس الأمريكى المزيد من الضغط بشأن أى ارتباطات له مع روسيا، مع إجراء مكتب التحقيقات الفيدرالى (اف بى آى) تحقيقا حول تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية التى جرت السنة الماضى، بما فى ذلك إمكانية حدوث تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب.