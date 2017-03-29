أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء محاكمة 76 متهما فى أحداث عنف بمركز بنى مزار إلى جلسة 6 إبريل المقبل.

واصدر خالد الكومى، محامى المتهمين، إن المحكمة رفضت سماع المرافعة لتغيب رئيس مباحث بنى مزار عصام أبو الفضل لأسباب لم تكشف عنها هيئة المحكمة وأجلت نظر القضية ليوم 6 إبريل، والقضية التى يحاكم فيها 76 شخصا بينهم 17 محبوسا على ذمة القضية، والتى تعود إلى شهر يونيه 2015 بمركز بنى مزار، بعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال بعض شهود النفى وتقديم الوثيقهات الخاصة بالواقعة.

وكانت النيابة السنةة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة العسكرية فى شهر نوفمبر الماضى وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الالجماعة الأرهابية واتفقوا فيما بينهم على حرق منشآت واجبية وسنةة ، وحرق ممتلكات لجهاز الواجبة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

المصدر : مصر ناين