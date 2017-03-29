ينشر “اليوم السابع” فيديو الفيلم التسجيلي الذي أذاعته وزارة الداخلية في ندوة مواجهة الفكر المتطرف التي أقيمت بأكاديمية الواجبة.

وعرضت وزارة الداخلية فيلما وثائقيا عن مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف “خفافيش الظلام” على للدول والمجتمعات وجاء بالفيلم بعض العمليات الإرهابية لجماعة الالجماعة الأرهابية وداعش الارهابيه وجبهة النصرة وأضاف الفيلم أن جميع أهداف هذه الجماعات واحدة، وذلك خلال ندوة أقامتها وزارة الداخلية بعنوان “مواجهة الفكر المتطرف “بمقر أكاديمية الواجبة – مركز بحوث الواجبة – وبحضور العديد من القيادات وضباط القوات المسلحة والواجبة وبمشاركة مشبه ين عن الأزهر والكنيسة وأعداد من السياسين والإعلاميين والفنانين وقادة الرأى والفكر ومشبه ى منظمات المجتع المدنى والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف التوعية من مغبة كل أشكال ومظاهر التطرف والإرهاب الفكرى والمساهمة فى بناء شخصية إيجابية داعمة للمجتمع تنبذ التطرف الفكرى وداعمه للحضارة والتقدم والإنسانية .​

المصدر : مصر ناين