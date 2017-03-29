عقد اللواء صلاح حسان، مدير تأمين قنا، والقيادات التأمينية بمديرية تأمين قنا، اجتماعا موسعا مع صحفيين وإعلاميين محافظة قنا لتوضيح ما تردد عن شائعات خطف الأطفال خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وأكد حسان، أن المحافظة لم تشهد أية بلاغات خطف للأطفال في الفترة من أول يناير والى أن اليوم، لافتا الى أن المحافظة سجلت ١٩ حالة تغيب للأطفال في جميع مراكز المحافظة، عاد منهم ١٥ الى أن الآن، وهناك ٤ مازالوا متغيبين منهم اثنان بنجع حمادي واثنان بمركز قنا.

وأظهر حسان أن جميع الحالات المسجلة تغيب، كانت ل علاقات عائلية وتفكك أسري، أدى إلى خروج المتغيبين من منازلهم والهروب وعاد منهم كثيرون، مشيرا إلى أن مروجي الشائعات يحاولون زعزعة التأمين والاستقرار.

فيما ذكر العميد محمد هندي، مدير مباحث مديرية تأمين قنا، إلى أن واقعة “الخمس سيدات بنقطة واجبة دندرة” التي أثارها البعض بأنهم تشكيل عصابي لخطف الأطفال، أثبتت التحريات أن هؤلاء السيدات ليس لهن أي علاقة، وأن الطفلين اللذان كانا بحوزتهن أحفاد اثنين منهن، وقررت النيابة إخلاء سبيل ٣ من المتجمهرين في واقعة كوبري بندرة، بكفالة ١٠٠٠ جنيه، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة التعدي على السيدات والتجمهر وهتك العرض فيما لم توجه أى اتهامات للسيدات.

المصدر : مصر ناين