كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف السنة على الكرة بالنادى، عن حسم ملف المدرب الأجنبى للفريق الأول للكرة الليلة، والمقرر توليه المسئولية الفنية خلفًا لمحمد حلمى.

أضاف أحمد مرتضى فى تصريحات إذاعية، عن جرى وراء مجلس إدارة الزمالك لحسم اسم المدرب الليلة، الى أن يتسنى للمدير الفنى الجديد مشوفة مباراة سموحة، المقرر لها السبت المقبل، فى حالة اتخاذ قرار بخوضها، حيث مازال ينتظر المجلس الأبيض نتائج جلسة مرتضى منصور رئيس النادى مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المقرر لها اليوم.

يُذكر أن رئيس الزمالك سوف يعرض على الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة المقبل، اعتماد الانسحاب من الدورى أو استكمال المسابقة بناءً على جلسته مع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة.

واصدر أحمد مرتضى منصور: “البرتغالى أوجستو إيناسيو واحد من المرشحين ويستمر آلان جيرس فى الصورة لم نغلق الباب فى وجه التفاوض معه وهناك مرشح آخر، وسيتم حسم الملف الليلة على أن يتم إرسال التذاكر خلال الـ48 ساعة المقبلة ولا يوجد داعى للسفر، فمن الممكن أن يتواجد يوم السبت المقبل فى القاهرة”.

المصدر : مصر ناين