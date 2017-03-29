وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على تشكيل لجنة لكشف التظلمات المقدمة من المواطنين للوقوف على مدى صحة ما انتهى إليه رأى لجنة إعداد التقارير عن المبانى محل طلب الإحلال والتجديد والغير ظاهرة بخرائط التصوير الجوى لسنة 1985 والتى تقع خارج الحيز العمرانى من عدمه.

ولتحديد عمر المبنى و كونه سكنى من عدمه، وتشكل لجنة كشف التظلمات من مهندس حماية الأراضى بمديرية الزراعة ومهندس من مديرية الإسكان ومهندس من إدارة التخطيط بالمحافظة .

حيث يجوز للمواطن صاحب الحق التظلم على تقرير اللجنة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالى لتسليمه للإدارة الزراعية المختصة على أن تقوم لجنة كشف التظلمات بإخطار المواطن بالنتيجة فى اليوم التالى لاستلام التقرير، وتقوم اللجنة بتقديم تقرير نهائى عن ما انتهت إليه من صحة كشف تظلمات المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية فى بيان له على ضرورة توافر مبدأ الشفافية والإنصاف وإعطاء كل ذى حق حقه حفاظا على حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المصدر : مصر ناين