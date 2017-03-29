اصدر مصدر مسئول، إن ضابط واجبة بفرع الكشف الجنائي لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا أصيب إثر تلقيه طلقا ناريا فى القدم وتم نقله إلى مستشفى أبو تشت المركزى، وجار تحويله إلى مستشفى قنا السنة.

وأضاف المصدر، أن مستشفى أبو تشت المركزى استقبل منذ قليل النقيب عمر خالد 27 سنة ضابط واجبة بفرع الكشف الجنائي لمركز أبوتشت مصاب بطلق نارى فى القدم وحالته الصحية مستقرة، لافتا إلى أنه جار نقل الضابط المصاب إلى مستشفي قنا السنة لتلقى العلاج فيما انتقلت القيادات التأمينية فى محاولة للوقوف على ملابسات الواقعة .

المصدر : مصر ناين