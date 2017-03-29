اصدر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على مقترح الهيئة السنةة للاستثمار والمناطق الحرة، بإنشاء منطقة حرة سنةة بالمحافظة، كمنارة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي صعيد مصر.

وأظهر محافظ سوهاج فى تصريح اليوم الأربعاء، أن المنطقة تهدف إلى إقامة مشروعات تصديرية، توفر فرص عمل لأبناء الصعيد سنةة، وسوهاج خاصة، للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة ونمو الصادرات الخارجية للبلاد، لافتا إلى أن المحافظة بصدد ترشيح موقع أو أكثر بالقرب من مصادر المرافق وعلي الطريق المؤدي إلي ميناء سفاجا البحري في حدود 400 فدان، لاختيار أنسبهم لإنشاء المنطقة الحرة للصناعات التصديرية .

وأشاد عبدالمنعم بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة السنةة للاستثمار والمناطق الحرة والقائمين عليهما، منوها بأهمية إنشاء منطقة حرة سنةة بالمحافظة في تنمية مواردها، بما يؤول إليها من فى المقابل الانتفاع بالعملات الحرة، وكذلك تنمية الصناعات الصغيرة والمتفى منتصف ة وحركة التجارة والتصنيع بنظام الاستثمار الداخلي للمشروعات المقامة بالمحافظة، لتلبية احتياجات المشروعات التصديرية التي تقام بالمنطقة الحرة المزمع إنشاؤها، فضلا عن ما توفره هذه المشروعات من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وما تشبه ه من دفعة في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمتكاملة والعدالة الاجتماعية.

المصدر : مصر ناين