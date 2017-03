كشف تقرير جديد أن الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” قام أخيرا باستبدال هاتف الأندرويد القديم غير المؤمن بهاتف آيفون جديد، حيث نشر “Dan Scavino Jr” مدير البيت الأبيض لوسائل التواصل الاجتماعى أمس تغريدة اصدر فيها إن ترامب بدأ استخدام جهاز أبل، موضحا أنه كان يستخدمه خلال الأسبوعين الماضيين، وأكد أن رسائل تويتر كشفت أنها قادمة من هاتف آيفون مملوك للرئيس.

Yes, it is #POTUS45 reading & tweeting!

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، لاحظ مستخدمو تويتر أن بعض تغريدات ترامب يبدو أنها ترسل من آيفون خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت نشرت من هاتفه أو من قبل الموظفين، فيما تم انتقاد “ترامب” فى الفترة الماضية لاستخدامه هاتف أندرويد غير مؤمن خلال العمل فى مكتب الرئاسة، وقد كانت هناك بعض الاعتقادات أن الرئيس الأمريكى قد سلم هاتفه الأندرويد قبل توليه السلطة، لكن بعد خمسة أيام، كشفت تقارير جديدة أنه لا يزال يعتمد عليه لنشر التغريدات.

Boycott all Apple products until such time as Apple gives cellphone info to authorities regarding radical Islamic terrorist couple from Cal

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2016