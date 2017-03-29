علقت الفنانة سيرين عبد النور على وقوع الرئيس اللبنانى ميشيل عون أثناء ذهابة لالتقاط صورة تذكارية مع الزعماء العرب، قبل افتتاح أعمال القمة العربية الـ28 المقامة فى الأردن.

وكتبت سيرين عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” :”حمدالله على سلامتك.. وسلامتنا”.



سيرين عبد النور

وبالشبه نشر الفنان راغب علامة صورة لعون بصحبة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى عبر حسابه، معلقا عليها :” الحمدلله على سلامة فخامة الرئيس ميشال عون من الحادث الذي تعرض له ..ما تشوف شر جنرال..هذه الصورة مع دولة الرئيس @saadhariri بعد الحادث مباشرة”.



راغب علامة

المصدر : مصر ناين