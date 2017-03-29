رغم أن المباراة التى فاز بها منتخب مصر على نظيره توجو بثلاثية نظيفة فى استاد برج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة للقاء تونس فى تصفيات كأس أمم أفريقيا يونيو المقبل، ودية إلا أنها لن تسقط من ذاكرة ثلاثة فراعنة شهدت المباراة بصمات تاريخية لهم، ويستعرضهم “اليوم السابع” فى السطور التالية..

أحمد الشيخ

لن ينسى أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى المعار لمصر المقاصة، ودية توجو، لاسيما أنها المباراة الدولية الأولى فى تاريخه، والتى شهدت أيضًا أول أهدافه الدولية، حينما سجل الهدف الثانى للفراعنة.

سام مرسى

قدم سام مرسى لاعب خط فى منتصف ويجان الإنجليزى، مردودا متميزا فى ودية توجو مع الفراعنة، وترك انطباعا رائعا لدى الجمهور المصرى عن قدرات اللاعب ومدى إفادته للمنتخب فى المراحل المقبلة، لاسيما فى خط الفى منتصف والتمركز والتسليم والتسلم.

أمير عادل

لعب أمير عادل الشهير بألكسندر ياكوبسن، مباراته الدولية الأولى أمام توجو، بعد انضمامه لأول مرة لصفوف الفراعنة، وسدد لاعب فايبورج الدنماركى كل الركلات الثابتة التى احتسبت لمصر بشكل مميز، قبل أن يخرج بين الشوطين.

المصدر : مصر ناين