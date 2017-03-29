اصدر وزير الخارجية الإيطالى، أنجيلينو ألفانو، لصحيفة المساجيرو الإيطالية، “أؤكد باسم إيطاليا أن ليبيا واحدة ولا نميز بين شرقها وغربها، فنحن نؤمن بشعب واحد، ودولة واحدة، ونعترف بالنظام الشرعية لرئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج”.

وأكد ألفانو، أن السلام فى ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة الليبيين، قائلا، “فالسلام لا يمكن فرضه من الخارج، ونحن نؤيد أى صيغة تسهل مهمة أولئك الذين يسعون إلى الاستقرار والسلام فى البلاد”.

وأضاف ألفانو، أن نظيره الروسى سيرجى لافروف جدد التأكيد على أن بلاده لا تفوق دعما حصريا للمشير خليفة حفتر، بل إنها فى الواقع تمضى قدما على طريق سياسة شاملة فى ليبيا.

وأكد ألفانو أن “روسيا شريك موثوق به جدا فى إمدادات الطاقة ومكافحة الإرهاب، وما هو الأكثر من ذلك، حيث إنه فى يناير 2017 سجلت الصادرات الإيطالية قفزة 13.3% سنويا، وعلى الرغم من العقوبات إلا أن روسيا كان لها نصيب كبير.

وأشارت صحيفة فوميتشى الإيطالية إلى أن ليبيا بلد لا يزال يعانى من الانقسامات القديمة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وتعتبر إيطاليا الراعى الرئيسى لبرنامج الأمم المتحدة، وتحاول السيطرة على الأوضاع فى ليبيا.