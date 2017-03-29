اصدر على الزعترى، نائب رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ومنسق الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة، أنه بغض النظر عن التعقيدات التى تواجه الأستقرار السياسى الليبى يجب تحسين الوضع الاقتصادى والإنسانى فى ليبيا رغم أنه لا يمكن الفصل بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، مع على الزعترى نائب رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا فى مدينة طبرق.

وأضاف الزعترى، فى تصريح لها عقب اللقاء، لمندوب إدارة الإعلام بديوان مجلس النواب، ناقشنا مع عقيلة بعض الأمور التى تخص ليبيا من بينها كيفية تعزيز الشراكة بين ليبيا والأمم المتحدة فى مجال التنمية والاستقرار .

وشدد نائب المبعوث الأممى على ضرورة ضمان حصول الشباب على العمل وتحسين النظام الصحى وحصول الجميع على الخدمات.

المصدر : مصر ناين