تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال الرصف بقرية دقميرة سيدى غازى، بمركز كفر الشيخ، ينفذها مشروع رصف المحافظة، وذلك بحضور سمير غباشى مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مدينة كفر الشيخ.

واصدر محافظ كفر الشيخ خلال الجولة، إنه يتم رصف طريق “دقميرة سيدى غازى” بطول 900 متر وعرض 6 متر، وذلك بتكلفة 900 ألف جنيه، مضيفا أنه حريص على تطوير مشروع الرصف للنهوض بمشروعات الرصف بالمحافظة وسرعة إنهاء العمليات التى تقوم بها، لافتا إلى أنه من أهم المشروعات التى تم استحداثها مؤخراً، وذلك لأمرين أولهم وهو تنمية موارد المحافظة، وثانيا لسرعة إنهاء أعمال الرصف التى تتم داخل المحافظة.

وأظهر محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم رصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية فى موعدها المقرر وبالجودة المطلوبة وبالتكلفة المناسبة، بعد أن تم تطوير مشروع رصف المحافظة.

المصدر : مصر ناين