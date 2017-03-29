أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على ضرورة ميكنة جميع الخدمات الحكومية وخاصة المركز التكنولوجى بالمحافظة، وذلك تيسيرا على المواطنين فى إنهاء جميع الإجراءات الحكومية.

واصدر بيان إن محافظ الوادى الجديد التقى اليوم الأربعاء، بوفد رفيع المستوى من مركز معلومات الشوف لمجلس الوزراء الذى زار المحافظة، برئاسة اللواء حمدى حلمى، نائب رئيس المركز والمهندس وليد جمال الدين رئيس قطاع موارد البيانات بالمركز، وذلك فى إطار الزيارات التى يقوم بها المركز لجميع محافظات الجمهورية للنهوض بمراكز المعلومات وتطويرها وتقييم الوضع الراهن بها.

ووجه المحافظ بعمل دعم ميدانى وفنى لجميع المناطق المحرومة والبعيدة بالمحافظة لسرعة الاستجابة للخدمات والشكاوى الخاصة بالمواطنين وعمل مرصد إعلامى تكنولوجى بمركز المعلومات تماشيا مع المرصد التكنولوجى بمجلس الوزراء مما يساعد على تلبيه احتياجات المواطنين بالمحافظة.

وعلى هامش زياره الوفد للمحافظة ترأس اللواء أشرف شاش سكرتير سنة المحافظه الاجتماع الذى تم عقده مع وفد الزيارة بحضور جميع السنةلين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة لمناقشة آليات النهوض بمراكز المعلومات وتفعيل دورها فى خدمة التنمية بالمحافظة.

المصدر : مصر ناين