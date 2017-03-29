ألقى ضباط مباحث قسم واجبة السيدة زينب، القبض على “محمد م ع” 35 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 7405 لسنة 2014م جنح الخليفة ” قتل واستعمال قوة”، لمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته سلاح ناري بدون ترخيص بقصد الدفاع.

وعلى الفور ومن خلال الأكمنة تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة رقم ب د ل 254 ماركة bmwوعثر بداخلها على كمية من الحشيش المخدر وزنت 20 كيلو، وسلاح ناري بندقية خرطوش شوت جن عيار 12مم تحمل أرقام 11322 غير مبلغ بسرقتها و4 طلقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين