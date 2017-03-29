حجزت محكمة جنح الهرم الدعوى المقامة من جانب كمال محمد نجيب الشوفى المرشح السابق لمنصب نقيب التمريض، ضد النقيب الحالى كوثر محمود يتهمها فيه بالبلاغ الكاذب والإضرار العمدى به وتشويه سمعته وشرفه عمداً، للحكم فى جلسة 11 أبريل المقبل.

طالب المدعى فى دعواه التى حملت رقم 4805 سنة 2017 بالزام المدعى عليه بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره 40001 جنيه للأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به.

وكان محمد فوزى المتولى المحامى قد اقام جنحة مباشرة ضد نقيب التمريض كوثر محمود بناء على طلب المدعى بالحق المدنى كمال محمد نجيب الشوفى المرشح السابق لمنصب النقيب، اتهمها فيها بالإضرار العمدى بموكله وتشويه سمعته بعدما ادعت استيلائه على أموال المقيدين بالنقابة والحاصلين على دبلومة الجودة من أكاديمية السادات، بصفته النقيب الفرعى، وحررت بلاغاً رسمياً بذلك أثبتت التحقيقات فيما بعد عدم صحته وتم حفظ القضية.

المصدر : مصر ناين