قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اخلاء سبيل 3 ضباط بقسم واجبة الهرم، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتورط فى تعذيب متهم أثناء استجوابه داخل قسم الواجبة، واحتجازه بدون وجه حق، للتحقيق معه فى واقعة مصرع جدته داخل منزلها بدائرة القسم.

ومن جانبها استأنفت النيابة على قرار اخلاء السبيل وتم تحديد جلسة الغد الخميس 30 مارس لنظر استئناف النيابة على قرار قاضى المعارضات القاضى بإخلاء السبيل.

وكشفت التحقيقات فى حادث وفاة متهم داخل قسم واجبة الهرم، أنه منذ عدة أيام تعرضت ربة منزل للقتل وسرقة مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها بعدما اشتبه به رجال المباحث فى ارتكاب الجريمة.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه أثناء استجواب المتهم أصيب بحالة تشنج وسقط أرضا فاقدا الوعى، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وبفحص جثة المتهم تم العثور على أثار اعتداء وضرب، فأمرت النيابة بتشريح جثة المتهم لبيان سبب الوفاة، واستدعت أعداد من رجال المباحث بقسم الهرم للتحقيق.

المصدر : مصر ناين