ألتقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، رئيس النظام العراقية، حيدر العبادي، وذلك على هامش القمة العربية المقامة في الأردن، ولقاء العاهل السعودي والعبادي يأتي فى منتصف محاولة البلدين إعادة الدفء إلى العلاقات، وبعد زيارة مهمة لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لببكرهد حسب ما ذكرته وكالة سكاى نيوز الإخبارية .