أقيمت بكلية المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الكلية ، ندوتين تثقافيتين تحت عنوان “قوة التميز العلمى .. تجارب وخبرات” حاضرها الدكتور محمد طه أحمد مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى بكلية السياحة والفنادق، وآخرى بعنوان “لوحة وفنان” حاضرها الدكتور محمد عبد اللاه وكيل كلية التربية الفنية.

وذلك ضمن الندوات التثقيفية التى تقام على هامش معرض الكتاب التى تنظمه الكلية ، خلال الفترة من 19 الى أن 30 مارس للمرة الثالثة على التوالى.

وأظهر الدكتور بليغ حمدى الأستاذ بكلية التربية والمحاور ومدير الندوات فى بيان بأن ندوة قوة التميز العلمى تهدف إلى تعريف الطلاب بقدراتهم وتحفيزهم على النجاح والتميز وتقديم الممارسات الجيدة التى تساعدهم على تحقيق التميز الدراسى.

كما تناول الدكتور محمد طه، خلال ندوته تعريف الطلاب الحاضرين من مختلف كليات الكلية بمفهوم النجاح والتميز وقدرات عقل الإنسان وكيفية استغلال قدراتهم العقلية، وكيفية تحقيق التميز العلمى، كما تحدث عن تجارب الشخصيات المشهورة فى التميز وخبرات وممارسات جيدة فى تحقيق التميز العلمى.

وتناول الدكتور محمد عبد اللاه خلال ندوته “لوحة و فنان” تناول فيها الدكتور محمدعبد اللاه خلالها الثقافة البصرية والموهبة والإبداع الفنى حضر الندوة طلاب من مدارس التعليم الأساسى بالمحافظة.

يشار إلى أن فى نهاية الندوات يتم قام بفتح باب النقاش بين المحاضرين والحضور حول موضوعات الندوات.

المصدر : مصر ناين