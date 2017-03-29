اصدر ت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب يريد من الكونجرس أن يمول الجدار بطول الحدود مع المكسيك، ولكن الجمهوريين فى مبنى “الكابتول هيل” أكدوا أنهم سيرفضون الفكرة لتجنب حدوث تخفيضات كبيرة فى الموازنة الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن طلب الرئيس ترامب، جاء خلال محادثة مع مسئولين فى البيت الأبيض، وفى مذكرة من المسئول عن الميزانية، ميك مالفانى، إذ طالب بـ33 مليار دولار فى إنفاق الدفاع والحدود، و18 مليار تخفيضات من بعض القطاعات الأخرى شبه الكشف الطبى وبرامج التوظيف.

واصدر أعداد من الجمهوريين رفيعى المستوى إن طلب ترامب لتمويل الجدار مع المكسيك، ليس من المحتمل أن تشمله خطة الموازنة، والتى أغلب الظن ستتيح لمستوى الإنفاق الحالى أن يستمر إلى ما بعد 28 إبريل.

المصدر : مصر ناين