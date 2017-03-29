أجرت مباحث المرج تحرياتها حول واقعة تعذيب الطفل محمد عمر “سنة ونصف” على يد مالك عقار بالمرج، والذى بحروق خطيرة لطفل، ل خلافات مع والده، عملية ترقيع بمستشفي الأزهر الجامعى، ومن المقرر أن يُجرى عملية أخرى خلال اليومين القادمين، والتي أكدت صحة الواقعة.

وواصلت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، رئيس النيابة، التحقيق في الواقعة، حيث استعجلت النيابة تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالطفل بعد أن أحالته للتأكد من واقعة التعذيب، واستكمال التحقيقات في القضية، ومن المقرر ضبط وإحضار المتهم المتورط في القضية.

وتعود الواقعة، حينما قام “كمال.س” –مالك عقار بالمرج-، بإلقاء كوب شاي مغلي على الطفل محمد ووالده عمر، أثناء مرورهما من أمام منزله، انتقامًا من الوالد ل رغبة مالك العقار في طرد والد الطفل من الشقة التي استأجرها منه.

وأكد والد الطفل في بلاغه أن “كمال.س”استعان بأعداد من البلطجية لإجباره على ترك المنزل، لتأجيرها لآخر بملبغ أكبر رغم سريان عقد إيجاره للشقة، وتعمد إذائه أكثر من مرة.

المصدر : مصر ناين