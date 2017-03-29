تمكنت الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء من القبض على موظف بحوزته 70 طربة حشيش بالكيلو9 طريق الإسماعيلية / بورسعيد.

وكانت معلومات سرية وردت للواء حسن عبد الرسول مساعد مدير الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام كل من المتهم ” سلمان.س س”33 سنة موظف مقيم أرض الجمعيات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بالاتجار فى مخدر الحشيش، متخذا من شارع المعاهدة بالكيلو 9 طريق الإسماعيلية / بورسعيد مسرحا لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات.

وبعرض المعلومات على اللواء أحمد عمر مدير الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات ووكيله اللواءان محمد ثروت وأحمد عبد الكريم، أمر بسرعة رصد تحركات المتحرى عنه وضبطه وما بحوزته من مخدرات وتقديمه للنيابة السنةة.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وتم إعداد عدة أكمنة للإيقاع بالمتحرى عنه وضبطه وبحوزته المخدرات.

وتمكن العميد محمد سلامة رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وشمال سيناء والعقيدان مفيد فوزى وعصام جبر والرائدان على عبد النبى وإسلام حافظ والنقيب احمد المحمدى الضباط بالإدارة، من ضبط المتحرى عنه فى احد الاكمنة التى أعدت له بشارع المعاهدة بالكيلو 9 طريق الإسماعيلية بورسعيد حال استقلاله سيارة وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 7 كيلو جرام، و2 هاتف محمول، مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف أنه كان يستعد لتسليم المخدرات لأحد زبائنه إلا أن يقظة ضباط مكافحة المخدرات أجهضت مخططه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين