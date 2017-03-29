أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، أن تحالف الحوثى وصالح ومن خلفهم إيران يسعون لتغيير هوية اليمن، قائلا: “إيران الراعى الحقيقى للإرهاب بشقيه حزب الله والقاعدة، وتنازلنا كثيرا فى المفاوضات ليس ضعفا بل حرصا على بلادنا”.

وأضاف الرئيس منصور هادى، فى كلمته بالقمة العربية الـ28، أن عصابات وميليشيات الحوثى وصالح استهدفت البقع المقدسة بالصواريخ الإيرانية وحاصروا المدن واحتجزوا الرئيس المنتخب، مؤكدا أن الحوثيين هم سبب سقوط الدولة وانهيار الاقتصاد.

المصدر : مصر ناين