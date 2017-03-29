مختار مختار الأهلى وراء حرمانى من تدريب الفراعنة
فسر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى ونجم الأهلى الأسبق، عدم توليه مسئولية تدريب المنتخبات القومية الى أن الآن، مؤكدًا أن السر يرجع لناديه الأهلى.
واصدر مختار لـ”اليوم السابع”: “إذا كانت إدارة الأهلى لم تمنحنى الفرصة لتدريب الفريق الأحمر، فليس هناك لوم على مسئولى الجبلاية، مشوفًا: “مجتش من الأهلى هتيجى من المنتخب”.
وعن السبب وراء عدم توليه مسئولية تدريب الأهلى علق مختار: “اسألوا محمود طاهر ومجلسه عن السبب، أنا علاقتى بالجميع جيدة، سواء المجلس الحالى أو السابق، ولم أدخل فى خصومة مع أحد”، مضيفًا: “لما ربنا يأذن هدرب الأهلى”.
وتحدث مختار مختار فى حوار مطول مع “اليوم السابع”، حول رؤيته للمهمة الجديدة فى الفريق العسكرى والقضايا المطروحة على الساحة الكروية.
المصدر : مصر ناين
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