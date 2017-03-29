فسر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى ونجم الأهلى الأسبق، عدم توليه مسئولية تدريب المنتخبات القومية الى أن الآن، مؤكدًا أن السر يرجع لناديه الأهلى.

واصدر مختار لـ”اليوم السابع”: “إذا كانت إدارة الأهلى لم تمنحنى الفرصة لتدريب الفريق الأحمر، فليس هناك لوم على مسئولى الجبلاية، مشوفًا: “مجتش من الأهلى هتيجى من المنتخب”.

وعن السبب وراء عدم توليه مسئولية تدريب الأهلى علق مختار: “اسألوا محمود طاهر ومجلسه عن السبب، أنا علاقتى بالجميع جيدة، سواء المجلس الحالى أو السابق، ولم أدخل فى خصومة مع أحد”، مضيفًا: “لما ربنا يأذن هدرب الأهلى”.

وتحدث مختار مختار فى حوار مطول مع “اليوم السابع”، حول رؤيته للمهمة الجديدة فى الفريق العسكرى والقضايا المطروحة على الساحة الكروية.

المصدر : مصر ناين