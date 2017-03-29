اصدر ت صحيفة الإندبندنت، اليوم الأربعاء، إن لجنة الصحافة فى الكونجرس الأمريكى رفضت إصدار إذن دائم لصحيفة بريتبارت اليمينية بدخول الكونجرس الأمريكى ل علاقاتها بإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء قرار اللجنة، التى تتكون من 5 صحفيين، بعد نشر صحيفة النيويوركر الأمريكية تقريرا يوم الاثنين الماضى أن إحدى المتبرعات لحملة ترامب، ريبيكا ميركير، “كانت تقوم بمشاركات كبيرة فى محتوى بريتبارت”.

كما عقدت اللجنة اجتماعا الشهر الماضى مع المدير التنفيذى لبريتبارت، لارى سولوف، طلبت فيه معرفة مدى انخراط مستشار البيت الأبيض ومديرها التنفيذى السابق ستيف بانون فى عمل الصحيفة الحالى، وكان رد سولوف على ذلك أن بانون لا يلعب أى دور فى الصحيفة منذ استاصدر ته يوم 13 نوفمبر، طبقا لموقع بازفيد الأمريكى.

إلا أن سولوف أقر بأن أفراد من عائلة ميركر التى مولت حملة ترامب لهم حصة ملكية فى بريتبارت، كما أن ريبيكا ميركر لعبت دورا فى دعم تعيين جيف سيشنز كنائب سنة للبلاد، بحسب النيويوركر.

واصدر ت الإندبندنت إن اللجنة أصدرت إذنا مؤقتا لبريتبارت بتغطية مجلسى الشيوخ والنواب إلى حين توفر معلومات أكثر عن علاقة الصحيفة بمعهد المحاسبة الحكومية، وهو معهد كشفى محافظ غير هادف للربح وتموله عائلة ميركر.وتصدر اللجنة أذونات دائمة فقط للمؤسسات الصحفية المستقلة تحريريا.

المصدر : مصر ناين