استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال 3 شهود من ضباط قطاع التأمين الوطنى فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية السنةة، واصدر الشوف الرابع إنه ألقى القبض على المتهم السابع فى الإسكندرية، وتمكن من ضبط المضبوطات الثابتة بمحضر التحقيقات ومنها حوالات بريدية وإيداعات على الأرصدة وصور لامتحانات الثانوية السنةة، وكشوف بأسماء الطلاب ومؤسسات وهواتف محمولة وعرض الأمر على النيابة، بينما أكد شوفا الإثبات الخامس والسادس من ضباط التأمين الوطنى عدم تذكرهما تفاصيل الواقعة.

المصدر : مصر ناين