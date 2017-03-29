بدأت الفنانة الشابة مريم حسن تصوير أول مشوفها فى مسلسل “نوح”، الذى يخوض من خلاله الفنانان حسن الرداد وإيمى سمير غانم السباق الرمضانى المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، وجمعت المشوف الأولى لمريم بالفنان عزت أبو عوف والفنان حازم سمير، فى إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية، حيث توصال أسرة العمل التصوير هناك، وأكدت مريم أنها تقدم دور جديد ومختلف عن ما قدمته خلال الفترة الماضية.

مسلسل “نوح” تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، وبطولة حسن الرداد، إيمى سمير غانم، روجينا، مريم حسن، رانيا منصور، عزت أبو عوف، هيدى كرم، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول رحلة شاب يترك الإسماعيلية ليعيش فى القاهرة.

يذكر أن آخر أعمال مريم حسن مسلسل “أريد رجلاً” من بطولة إياد نصار وأحمد عبد العزيز وسهير المرشدى ومحمد التاجى وآخولارن، الذى تم عرضه مطلع السنة الماضى وحقق العمل نجاحاً جيدا.



مريم حسن



مريم حسن تبدأ تصوير دورها بمسلسل “نوح”



مريم حسن مع الفنان الكبير عزت أبو عوف فى مسلسل “نوح”

المصدر : مصر ناين