اصدر إبراهيم مطاوع الشوف بقضية تسريب امتحانات الثانوية إنه فوجئ يوم الخميس الموافق 23 يونيو فى الساعة 8 وربع صباحا، أثناء تواجده بغرفة عمليات الثانوية السنةة بالوزارة بأحد المسئولين يعرض صورة ضوئية من مواقع التواصل الاجتماعى بها أسئلة اللغة الأجنبية الثانية.

وأضاف:”بعد الحصول على نسخة أصلية من ناسخ المطبعة السرية، فوجئت أنها تتطابق بنسبة 100% من ورق الأسئلة الأصلية وفى 8 ونصف، ورقة أخرى بها إجابات الامتحانات”.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين نصار بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.

يشار إلى أن المستشار نبيل صادق النائب السنة، أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة فى المقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من سنة 2014 الى أن 2016.

المصدر : مصر ناين