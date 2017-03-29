أعلن الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، عن استمرار حملات التحصين الوقائى، ضد مرض الحمى القلاعية بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.

وأكد بيان للمحافظة اليوم، أنه بحسب تقرير عرضه الدكتور سعد عسكر مدير مديرية الطب البيطرى، على المحافظ، عن نشاط إدارة الصحة السنةة والأمراض المشتركة، فإنه تم تحصين 324691 رأس ماشية منذ ظهور المرض والى أن يوم أمس الثلاثاء، فضلا عن استمرار الحملة القومية للتحصين ضد المرض فى 8 قرى بنطاق المحافظة.

يذكر أن مديرية الطب البيطرى، حصنت الماشية وتقوم بمشوفة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة المشوفة المستمرة لمزارع الدواجن، وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية، ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أى أمراض قد تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.

المصدر : مصر ناين