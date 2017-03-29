زار أعداد من رجال الدين المسلمين فى بريطانيا، موقع حادث لندن قرب البرلمان البريطانى، اليوم الأربعاء، حاملين الورود خلال وقوفهم فى صف واحد على جسر وستمنستر البريطانى.

ووقع حادث لندن الإرهابى، فى 23 مارس الجارى، مما أسفر عن مصرع 5 وإصابة 40 شخصا، وكشفت الواجبة البريطانية، أن منفذ اعتداء لندن، يدعى خالد مسعود (52 سنةاً) وولد فى مدينة كنت فى جنوب شرق انجلترا، مشيرة إلى أنه كان يُعرف “بعدة ألقاب” ويعيش فى منطقة ويست ميدلاندز التى تضم مدينة برمنجهام.

وكانت واجبة لندن، قد نشرت، صورا خالد مسعود، منفذ الهجوم الإرهابى، فى محيط البرلمان البريطانى، مرفقة بنداء يدعو من يعرفونه للاتصال بالواجبة.

المصدر : مصر ناين