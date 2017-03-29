افتتحت وزيرة الدفاع الألمانية فون دير لاين، ووزير التنمية الألمانى جيرد مولر، مؤتمر السلام والتأمين والتنمية فى أفريقيا، بحضور لفيف ضخم من وزارة الدفاع الألمانية، والسفراء الأفارقة، وأعداد كبير من الحكومات الأوربية والأفريقية .

واصدر وزير التنمية الألمانى جيرد مولر- فى كلمة الافتتاح، اليوم الأربعاء” نحن سعداء بشركائنا من أفريقيا، مؤكدا أن أفريقيا شريك لألمانيا فى التنمية المستدامة، وبدون التأمين لا تكون التنمية، وأن كثير من الشعوب فى أفريقيا لم يحظ بفرصه حقيقيه فى التنمية، وأكثر من نصف أفريقيا يعيشون تحت الصراعات، شبه ليبيا ل الصراعات السياسية، ونيجيريا ل الصراعات الدموية بوجود بوكو حرام، موضحا أن منظمات حقوق الإنسان تعمل على قدم وساق من أجل 20 دولة أفريقية تعيش تحت الصراعات والفقر.

من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع فون دير لاين العمل بشكل متوازى، لوضع خطه للتأمين والتنمية، من أجل البناء والحياه وإنهاء الصراعات .

وأظهر ت الوزيرة دعم الاتحاد الأفريقى ب 500 مليون يورو كمنحه لتنميته، لمل يواجهه من صراعات، ولدينا خطه الى أن سنة2020 كمحاوله لإيجاد الحلول السلمية والتنمية، وهذا لن يحدث إلى إذا تضافرت قوانا معا .

واصدر ت فون دير لاين، “إننا قد نسلك طريق حروب، ولكننا نفقد معا فيما لو سلكنا طريق السلام يحدث عكس ذلك، ولذا فأنا ادعم الحلول السلمية من أجل إقرار التأمين والسلام والتنمية فى أفريقيا، وأضافت نحن نحتاج لكثير من الحوار، وليس التناحر وأن نجد حلول لكل المشاكل التى تحيط بعديد من الدول فى القارة الأفريقية، ولقد قامت المستشارة ميركل بجوله أفريقية فى أكتوبر من السنة الماضى، وتلاقت إرادتنا على أننا لابد أن نبذل المساعى من أجل إقرار السلام والتأمين والتنمية فى القارة الأفريقية” .

وأضافت الوزيرة أن أفريقيا قاره غنيه بالموارد البشرية والطبيعية، ولكنها تحتاج إلى رؤية ودعم ومكافحه الإرهاب، وإنهاء الصراعات، وأن يؤمن الأفراد ببلادهم، وهذا ما خلصت إليه فى زيارتى فى ديسمبر الماضى لأفريقيا .

المصدر : مصر ناين