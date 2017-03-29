أكد مدير المطبعة السرية فى وزارة التربية والتعليم، خلال الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة المتهمين فى قضية تسريب امتحانات الثانوية السنةة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أن المتهم عاطف كان أحد أعضاء المطبعة السرية، وإنه يوم 5 يونيو فوجئ بتسريب مادة اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعى فى الصباح الباكر.

وأضاف مدير المطبعة بجلسة المحكمة، أنهم بعد ساعة اكتشفوا تسريب مادة الدين، وأجاب الشوف على المحكمة بأن المتهم الأول عاطف كان مختصا بنسخ أسئلة الامتحانات من بينها مادة اللغة العربية وكان دوره أن يضعها على جهاز الكمبيوتر الى أن تصل إلى شكلها النهائى.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين نصار بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.

يشار إلى أن المستشار نبيل صادق النائب السنة، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة فى المقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من سنة 2014 الى أن 2016.

المصدر : مصر ناين