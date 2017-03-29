عقد الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير الدعوة، صباح اليوم اجتماعًا بالأئمة والدعاة من الإدارات، فى إطار توجيهات الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لمناقشة الخطة الدعوية التى تم وضعها لتنشيط العمل الدعوى بالمساجد والزوايا خلال المرحلة القادمة.

وأكد نصار، فى بيان للمديرية اليوم، على الأئمة والدعاة بضرورة أداء الخطبة الموحدة والتى تأتى تحت عنوان “حقوق الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة”، وعلى عناية الإسلام بالضعفاء فهم الطريق إلى الجنة بالعناية بهم ورعايتهم كما أن الاعتداء على الضعفاء وعلى رأسهم اليتامى وذوى الاحتياجات الخاصة سبب لورود المهالك.

واختتما الاجتماع بالتأكيد على الأئمة والدعاة بعقد مجالس للإفتاء بعد الصلاة للرد على أسئلة الحاضرين من رواد المساجد وذلك الى أن يحصل الناس على العلم من أهل الاختصاص بيسر وسماحة دون غلو أو تشدد.

المصدر : مصر ناين