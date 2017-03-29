ظهر أحمد قام بفتحى لاعب فى منتصف الأهلى، فى مقر النادى بالجزيرة، تمهيداً للمشاركة فى المران الذى سينطلق فى الرابعة عصراً استعدادا لمباراة الداخلية، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الـ23 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

أحمد قام بفتحى يظهر لأول مرة بعد أزمة عبد الحفيظ

ويأتى ظهور أحمد قام بفتحى اليوم للمرة الأولى عقب الأزمة التى نشبت بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والتى هاجم خلالها الأول الأخير ل عرض أهلى جدة السعودى.



أحمد قام بفتحى فى التتش

كان أحمد قام بفتحى قد انتقد سيد عبد الحفيظ ل حديث الأخير أن الأهلى لم يتلق عرضا من أهلى جدة لاستعارته فى يناير الماضى، فى المقابل 700 ألف دولار لنهاية الموسم الحالى.

أحمد قام بفتحى يبدى دهشته من تصريحات عبد الحفيظ

أبدى أحمد قام بفتحى دهشته من تأكيدات سيد عبد الحفيظ، بأن العرض السعودى كان وهميا وهى التصريحات التى أثارت غضب عبد الحفيظ وجعلته يتوعد اللاعب بالعقوبات، وسيتم حسم مصير هذه العقوبات فى غضون الساعات المقبلة.



أحمد قام بفتحى فى أول ظهور بالأهلى بعد أزمة عبد الحفيظ

توتر العلاقة بين أحمد قام بفتحى وسيد عبد الحفيظ

وتشهد العلاقة بين أحمد قام بفتحى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الوقت الحالى توترا بعض الشىء بعد هجوم الجوكر على مدير الكرة، إلا أن الأمور سوف يتضح مسارها بصورة أكبر بشأن العقوبة فى الساعات المقبلة.

المصدر : مصر ناين