وصل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومرتضى منصور رئس نادى الزمالك، إلى وزارة الرياضة لعقد جلسة مع خالد عبد العزيز، لمناقشة أزمة انسحاب الأبيض من الدورى وموقف الجبلاية بعد حكم الحل.

يُذكر أن الجمعية العمومية الطارئة للزمالك، التى انعقدت مطلع الشهر الجارى، قد قررت تفويض رئيس النادى باتخاذ القرار المناسب حال عدم إعادة اللقاء لحين إقامة الجمعية العمومية العادية المقرر لها نهاية الأسبوع الجارى.

كانت هناك أزمة كبيرة قد نشبت عقب انتهاء مباراة الزمالك والمقاصة، ل عدم احتساب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء لصالح الأبيض، فى اللقاء الذى انتهى بفوز أبناء الفيوم بهدف نظيف ليعلن الزمالك انسحابه من اللقاء.

المصدر : مصر ناين