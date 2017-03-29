أجلت منذ قليل، محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة المتهمين فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية السنةة، لجلسة 23 ابريل المقبل للاستماع الى 11 شوف أثبات.

صدر القرار من الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضوية المستشارين نصار بربري و أسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هاني حمودة.

يشار إلى أن المستشار نبيل صادق النائب السنة، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة فى المقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من سنة 2014 الى أن 2016.

المصدر : مصر ناين