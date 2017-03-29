تمكنت وحدة مباحث مركز الشهداء بمديرية تأمين المنوفية، من ضبط عاطل بحوزته 17 تذكرة هيروين وفرد خرطوش وذلك قبل ترويجها على المتعاطين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير تأمين المنوفية، إخطارًا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمد عبد المعبود رئيس مباحث مركز الشهداء من ضبط إيهاب ص. ق، ٢٦ سن، عاطل، ومقيم بدراجيل مدرج بوحدة المباحث وسبق ضبطه فى العديد من القضايا وبحوزته ١٧ تذكرة هيروين بقصد الاتجار وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومبلغ مالى حصيلة البيع وهاتف محمول للاتصال على عملائه.

وتم ضبط السيارة رقم م ل ب ٥٣١٣ فيرنا سماوى يستقلها للتنقل وترويج المواد المخدرة على المتعاطين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة مباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين