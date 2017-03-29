أعلن المتحدث التأمينى لوزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، عن مصرع اثنين من العناصر الإرهابية، والقبض على أعداد آخر فى إحدى المزارع بشمال بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وأظهر المتحدث التأمينى- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن قوات التأمين قامت بمداهمة إحدى المزارع بشمال بلدة العوامية بمحافظة القطيف، تستخدم من قبل العناصر الإرهابية فى الإعداد لأعمالهم الإرهابية، وعند مباشرة قوات التأمين لمهامها الميدانية تعرضت لإطلاق نار من مزرعة مجاورة.

وأضاف أن قوات التأمين تسنةلت على الفور مع مصدر اللهيب ؛ ما أسفر عن مصرع من قاموا بإطلاق اللهيب تجاه قوات التأمين وهم كل من “محمد طاهر محمد النمر، مقداد محمد حسن النمر”، والقبض على “عبدالرحمن فاضل عبدالله العبدالعال، ومحمد جعفر عبدالله العبدالعال، وجعفر محمد الفرج، وصفى على مكى القروص”، وجميعهم يحملون الجنسية السعودية، بالاضافة إلى العثور على (130) جالوناً من مادة الأسيد الحارقة، وكمية من مادة تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة، وجالوناً من مادة البوتاسيوم، وثلاثة مخازن لسلاح رشاش، وواحد وسبعين طلقة حية، وقناعاً أسود اللون .

المصدر : مصر ناين