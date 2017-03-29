أطلقت شركة نينتيندو اليابانية الأسبوع الماضى لعبة “سوبر ماريو ران” لمستخدمى هواتف أندرويد حول العالم، وهذا بعد أشهر من إتاحتها على متجر “آب ستور” لهواتف الآيفون، وكشف تقرير حديث من موقع mcvuk الأمريكى أن لعبة Super Mario Run حققت 10 ملايين عملية تحميل منذ إطلاقها على هواتف الأندرويد منذ أسبوع.

وكانت اللعبة قد حققت 78 مليون تحميل على متجر “آب ستور” منذ إطلاقها أول مرة فى ديسمبر من السنة 2016، وتعد هذه الأرقام جيدة فى وجهة نظر المحللين، خاصة أنها تعد تعد اللعبة الأولى الخاصة بالمؤسسات المحمولة من الشركة اليابانية “نينتندو”.

جدير بالذكر أن لعبة Super Mario Run ليست مجانية بشكل كامل بل أن المراحل الأولى منها فقط هى المتاحة بشكل مجانى، لكن من أجل استكمال اللعبة على المستخدم دفع 9.99 دولار، وهو الأمر الذى يجعل هناك عائقا لدى المستخدمين لتحميل اللعبة.

وسبق واصدر “تاتسومى كيميشيما” رئيس نينتندو إن العائدات من اللعبة لم تلب التوقعات، فعلى الرغم من أن اللعبة تم تحميلها نحو 78 مليون مرة على هواتف الآيفون، لكن فقط هناك 4 ملايين شخص هم الذين انتقلوا للبعض المأجور من اللعبة.

المصدر : مصر ناين