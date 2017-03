أطلق القائمون على مهرجان “كان” السينمائى الدولى، منذ قليل، الملصق الخاص بالمهرجان فى دورته الـ70، والمقرر أن تنطلق فعالياته 17 مايو المقبل، وتستمر الى أن 28 من الشهر نفسه.

وتصدرت ” البوستر” الخاص بمهرجان كان السينمائى النجمة الإيطالية كلوديا كاردينالى، التى ظهرت على الملصق وهى ترقص.

بوستر المهرجان

وتعد النجمة كلوديا كاردينالى واحدة من أهم نجمات هوليوود على مر السنين فكانت نجمة فترتى الستينيات والسبعينيات، ومن أبرز أعمالها الفنية التى لاقت نجاحا مبهرا فى العالم: “A Man in Love” و”L'été prochain” و”Hiver 54, l'abbé Pierre” و”La batalla de los Tres Reyes” و”Son of the Pink Panther” وغيرهم.

يذكر أن مهرجان كان السينمائى الدولى واحد من أهم المهرجانات السينمائية فى العالم، والذى يعمل على تعزيز تطوير صناعة السينما فى العالم بأكمله وتكريم أهم مبدعين السينما وصناعها.

المصدر : مصر ناين