نظم أساتذة وأطباء كلية المنصورة وقفة بـ”البالطو الأبيض” أمام كلية الطب، اعتراضاً على ما وصفوه بـ”تعسف” لجنتى التعليم والصحة بالبرلمان، بعد صدور توصية بعزل رئيس الكلية .

شارك فى الوقفة الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومديرو المستشفيات والمراكز الطبية وأعداد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأعضاء هيئة التدريس بقسم الطب النووى وعلاج الأورام.

وأكد الدكتور السعيد عبد الهادى أن الوقفة نظمت تضامناً مع رئيس الكلية ، وإعلان استنكار كافة أعضاء هيئة التدريس على توصية لجنتى التعليم والصحة، وأنه كان عضوا فى اللجنة المرافقة لوزير التعليم العالى أثناء مناقشة اللجنة ولم يمكن أعضاء اللجنة من الرد بالوثيقهات على الاتهامات الموجهة للكلية ، ما يؤكد عدم الحيادية.

وأشار عبد الهادى إلى أن إعلان اللجنة لهذه التوعية إهانة بالغة لكل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وكل منتسبى الكلية وطلابها.

وأكد الأطباء، أن الهجمة الشرسة على كلية المنصورة من أجل مصالح شخصية، وليس له علاقة بالصالح السنة ولا توجد وقائع فساد كما يشير البعض، وطالبوا بتقديم أى واقعة فساد إلى النيابة للتحقيق فيها.

وطالب المحتجون بإلغاء هذه التوصية وتقديم اعتذار لكلية المنصورة، والتى خرجت العديد من الأطباء والعلماء الكبار وحصلت على أعلى الدرجات، فلا يجوز اتهامه بالفساد.

كما طالبوا النائبة ايناس عبد الحليم فى الرد على ما إشار إليه رئيس الكلية بمحاولة تعيين اثنين من الأطباء شوفين لها بمستشفى الطلبة، وتلاعب نجلها فى الإجازة التى حصل عليها برعاية الأب، وقيامه بالسفر إلى أمريكا.



وقفة احتجاجية لأطباء كلية المنصورة



أطباء كلية المنصورة يقفون أمام كلية الطب



جانب من الوقفة

المصدر : مصر ناين