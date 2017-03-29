نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطل تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، والذى اعترف بسرقته الدراجات بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترف ببيعه المسروقات لصاحب مخزن خردة بقصد تقطيعها وبيعها خردة كقطع غيار، فتم ضبط صاحب المخزن وبحوزته المسروقات، وأعداد من غيار الدراجات البخارية والذى اعترف بتقطيعها من الدراجات المسروقة، وتمت إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم واجبة البساتين، معلومات مفادها أن “محمد ن ف” 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم 11260 لسنة 2016م المعادى “سرقة مسكن”، لمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقات الدرجات البخارية بأسلوب “توصيل الأسلاك”.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب حادثتي سرقة دراجات بخارية، والتصرف فيهما بالبيع لصاحب مخزن خردة بمنطقة إسطبل عنتر، لتقطيعها وبيعها كقطع غيار دراجات بخارية.

كما تم بإرشاده ضبط صاحب المخزن، وبمواجهته اعترف بشراء الدراجات من المتهم، وعثر بحوزته على 6 دراجات بخارية “تروسيكل” مطموسة أرقام الشاسيه والموتور، وقطع غيار دراجات عبارة عن (2 تنك، 2 جنط، 2 بطارية).

وبمناقشته عن المضبوطات اعترف بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وقطع الغيار خاصة بدراجات بخارية مستولى عليها تم تقطيعها وبيعها كقطع غيار، وجارٍ عرض الدراجات البخارية المضبوطة على الإدارة السنةة لتحقيق الأدلة الجنائية للتوصل لمالكيها، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة السنةة التحقيق.