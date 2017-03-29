أعفى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مفوض روسيا فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيورجى ماتيوشكين.

وذكر المرسوم الرئاسى بإعفاء المسئول الروسى من منصبه اليوم الأربعاء، كما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي”، أن الرئيس الروسى قرر إعفاء جيورجى ماتيوشكين، مفوض الاتحاد الروسى فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ونائب وزير العدل الروسى، من منصبه، وذلك دون الإشارة إلى أسباب الاعفاء .

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أوضح ت فى وقت سابق عن أسف روسيا لتسييس قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بروسيا.





المصدر : مصر ناين