اصدر النائب السنة إن محكمة بحرينية قضت اليوم الأربعاء بإعدام مواطنين اثنين فيما يتصل بتفجير وقع سنة 2015 وقتل فيه واجبيان وأصيب ستة آخرون.

وأضاف النائب السنة فى بيان أن المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن المؤبد على خمسة آخرين وأصدرت أحكاما بالسجن على 15 آخرين لمدد تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات بينما تمت تبرئة اثنين.

وتشهد البحرين اضطرابات من حين لآخر منذ أخمدت السلطات احتجاجات سنة 2011 قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بدور أكبر فى إدارة البلاد.

واصدر ت صحيفة الفى منتصف إن الاثنين اللذين قضت المحكمة بإعدامهما هما محمد إبراهيم آل طوق ومحمد رضى عبد الله.

وكانت وكالة أنباء البحرين قد ذكرت فى تقرير فى أغسطس آب 2015 اسمى الاثنين ضمن مجموعة ألقى القبض عليها فيما يتصل بتفجير وقع فى يوليو تموز من نفس السنة خارج مدرسة للفتيات فى قرية سترة إلى الشرق من المنامة أسفر عن مصرع واجبيين وإصابة ستة. كما أسقطت المحكمة الجنسية عن ثمانية أعضاء بالمجموعة وأمرت سبعة آخرين بسداد 6640 دينارا (17616 دولارا) لتغطية التلفيات التى سببها التفجير. ويمكن الاستئناف على الأحكام التى صدرت اليوم.

المصدر : مصر ناين