يعقد المكتب التنفيذى للاتحاد العربى لكرة القدم اجتماع بالقاهره يوم 6 أبريل المقبل لمناقشة آخر استعدادات البطولة العربية للأندية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوليو والى أن 5 أغسطس المقبل.

يشهد الاجتماع حضورالباشمهندس هانى ابوريدة رئيس اتحاد الكرة، وسعيد جمعان أمين الاتحاد العربى لكرة القدم ومحمد روراوة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد العربى وأعداد من أعضاء المكتب التنفيذى.

يذكر أن البطولة ستقام على ملاعب الإسكندرية والقاهرة، بمشارك ناديى الأهلى والزمالك من مصر.

المصدر : مصر ناين