اختتمت اليوم فعاليات سباق شرم الشيخ للدراجات تحت شعار “الرياضة طريق السلام” والذى نظمته وزارة الرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وذلك بعدما انطلقت الفعاليات ظهر اليوم الأربعاء من الطريق الأفى منتصف بمدينة شرم الشيخ بمسافة 10 كيلو بمشاركة 200 شاب وفتاة، وحضر الفعاليات الاختام مشبه اً عن وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد منصور، بالإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، واللواء حسين رجب مدير مركز التنمية الرياضية، والمهندس عبد الرازق محمد نائبًا عن اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء.

وأعلن محمد قام بفتحى توفيق وكيل مديرية الشباب والرياضة، عن أسماء الفائزين العشر الأوائل وهم حسين ياسر حسين، الفائز الأول، وكريم وليد إبراهيم، الثانى، وأدهم إيهاب أحمد، الثالث، ومصطفى محمد سعد الله، الرابع، ومهند أحمد عبد الرحيم، الخامس، وسيف أشرف أحمد، السادس، وأحمد محمد منور، السابع، وخالد شريف عبد الرحمن الثامن، وشريف محمد أحمد، التاسع، وعلى علاء الدين على العاشر.

وأضاف وكيل المديرية، أن الأول حصل على 1000 جنيه، والثاني، 900 والثالث، 800 والرابع 700، والخامس 600، ومن المركز السادس الى أن العاشر على مبلغ 200 جنيه بالإضافة إلى حصول جميع المشاركين على مبلغ 30 جنيهًا للمشاركة فى السباق.



