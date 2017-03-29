جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس مدرس 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بطالبة داخل أحدى المدارس الإعدادية بدائرة قسم واجبة العجوزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم مدرس بمدرسة للمرحلة الإعدادية وانه تحرش بأحدى الطالبات التى تبلغ من العمر 11 سنةًا، بعد ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، ما دفعها لإخبار والدتها بالواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقول الطالبة، والتى أكدت ملامسة المتهم أجزاءً من جسدها، فيما نفى المتهم فى التحقيقات صحة ما نسب إليه من اتهام مدعياً ان البلاغ كيدياً.

المصدر : مصر ناين