يعرض، اليوم، بسينما الهناجر الساعة السادسة والنصف الفيلم السينمائى “أرض الخوف” للمخرج داوود عبد السيد بحضوره، ويعقب عرض الفيلم ندوة بحضور المنتج الكبير حسين القلا ومدير التصوير سمير بهزان والموسيقار راجح داوود.

يأتي عرض الفيلم فى إطار احتفالية صندوق التنمية الثقافية بالذكرى الـ12 لرحيل النجم الكبير أحمد زكى، الذى يعرض له أكثر من فيلم فى إطار الاحتفالية منها الهروب وزوجة رجل مهم والبرىء وناصر 56 وضد النظام وهيستريا.

الاحتفالية يشرف عليها المخرج المتميز أشرف فايق مسئول النشاط السينمائى بصندوق التنمية الثقافية، الذى يبذل مجهودا كبيرا ويحدث حراكا سينمائيا داخل سينما الهناجر.

المصدر : مصر ناين