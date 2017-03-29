تمكن قطاع التأمين السنة من ضبط لص تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة لبيعها وشراء هيروين لتعاطيه.

وكشفت التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للتأمين السنة، عن أن المتهم يقيم فى الجيزة وسبق اتهامه فى 3 قضايا “مخدرات وسلاح” ومطلوب فى قضية مخدرات ومحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات .

وعثر بحوزة المتهم على “3 تذاكر هيروين – هاتف محمول”، وأثناء فحص الهاتف اتصل أحد الأشخاص وأكد تعرض نجله اليوم لواقعة سرقة هاتفه بالإكراه، حيث تعدى عليه أحد الأشخاص بسلاح أبيض “كتر” فأصابه بجرح بيده اليسرى واستولى على الهاتف، تم عرض المتهم على المُصاب وتعرف عليه وعلى الهاتف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المصدر : مصر ناين